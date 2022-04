Roger ROUSSEAU

Mes instituteurs étaient Mlle Sekaresco, Dubillon (2ans), Durand (2 ans), tous deux excellents. Mes copains étaient Guy Dulait et Joël Tain et d'autres oubliés...

Nos profs s'appelaient Alcouf, Chemineau, Mallet, Gillot, que nous avons eu pendant 3 ou 4 ans. Grand merci à Chemineau qui m'a fait aimer les Sciences et à Mallet qui m'a fait aimer les maths. Mes copains étaient Guy Viet, Renault, François Yenk, Vayssette, et d'autres oubliés...

baccalauréat de mathématique et technique, CAP de dessinateur industriel en supplément. Mes copains étaient Bernard Métais, Guy Viet, François Yenk, et d'autres oubliés...

Notre prof de Maths s'appelait Lefebvre. Mes copains s'appelaient Ewanig Le Bouffant, Pierre Debahy, Jean-Michel Didier, Jean-Paul Turquin, Carlos Borges Palmeira, Lee Peng Kheang, Decoster, etc. Nous étions aux premières loges en mai 1968...

Paris

licence, maîtrise et DEA d'informatique. Mes copains et copines s'appelaient Jean-Louis, Nebut, Evelyne Rotkopf, Elisabeth, Philippe Chrétienne, Jean Bohrer, et bien d'autres devenus souvent aussi enseignants-chercheurs.