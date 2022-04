Roland MAILLOT

j'ai quitté ma 2nd T (redoublé de la 2nd C) en mars pour intégrer les arpètes en avril 76, 1 an d'école pour avoir un CAP méca géné. Brevet provisoire Mecan

2 ans et demi à bourlinguer sur la méditerrannée et l'océan indien, je sui passé de matelot à quartier maître 2nd classe

je suis passé quartier Maître de 1ère classe puis second maître, le train train d'une base à terre, je me suis marié et ma première fille est née 1983

3 ans comme instructeur à l'école mère, chargé des travaux pratiques démarrage de moteur et dépannage, très enrichissant comme expérience, j'ai suivi à cette période le cours de formation pédagogique à Saint Mandrier et le Cours de Formation à la Conduite du Personnel à Querqueville

Fort de france

à l'atelier rebobinage des moteurs électrique avec deux QM1 sous mes ordres on s'est tapé pas mal de moteurs à refaire et ils ont tous fonctionnés. sinon trois ans de Martinique en famille c'est le pied. on a aussi écumé la mer des Caraïbes, les Etats Unis, le brésil plus pas mal d'îles des Antilles