Romain ROYER

JRI - OPV - MONTEUR - Captations diverses locales et pour CANAL + (Football) - institutionnel

CHARGE DE FORMATION (MARKETING, DIRECTION DE LA MARQUE, DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINE ET COMMUNICATION INTERNE)

Hôte/ Animateur/ Prospecteur - salon de l’Automobile et Promotion de la Classe R (+ « Class R tour » via SCHMIDT UND KAISER ) Mercedes - Défilé Givenchy, Christian Lacroix , Chakra – Channel - Lancement produit Guerlain(Showcase) – Salon Alcatel - 20 ans privatisation de TF1 - POLICE (stade de France) - Barman au parc des Princes - Tournée yacht de paris - gestion public "çasediscute" vivementdi

Consultencia - Commercial (Commercial)

Paris

Prospection / chargé de clientelle B to B (vente de solutions de gestion informatique (Finance et RH) - (Edition et intégration)