Rosy LAMRI (MAO)

Maternelle et primaire à Vert Galant 2. Je suis restée longtemps la seule "chinoise" de toute l'école ! Je garde de très bons souvenirs de cette époque.

Villepinte

Belles années aussi avec des classes et des profs sympas. On a joué Molière et Ionesco en costumes ! Merci à notre prof de français M. Perlembout !