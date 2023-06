école Publique élémentaire De Laville-aux-bois - Laville aux bois

Lycée Polyvalent Edmé Bouchardon - Chaumont

IUT DE TROYES - Troyes Le BUT Gestion des Entreprises et des Administrations est un diplôme de niveau Bac + 3 que l'on peut obtenir uniquement en IUT. Le titulaire du BUT GEA est responsable de la gestion et de l'organisation quotidienne d'une entreprise ou d'une administration au niveau logistique, commercial et des ressources humaines.

Université Nancy Ii - Nancy Les sciences cognitives regroupent un ensemble de disciplines scientifiques dédiées à l’étude, la compréhension et la modélisation, notamment via l’outil informatique, des mécanismes de tout système cognitif humain, animal ou artificiel, c’est à dire de tout système complexe de traitement de l’information, capable d’acquérir, conserver, utiliser et transmettre des connaissances.

Pöle Lorrain De Gestion - Nancy Le Master Sciences Cognitives parcours-type : Ingénierie Cognitive, Interaction, Intelligence Artificielle (ICIIA).