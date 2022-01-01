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Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE MONTAUD- Saint etienne 1963 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Sanchez Valls JOSE
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Vit à :
BARCELONA, Espagne
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Né en :
1957 (65 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
MON NOM EST : JOSÉ SANCHEZ VALLS
J'AI 51 ANS.
JE SUIS ESPAGNOL ET JÁBITE A
BARCELONE (ESPAGNE)
MON E-MAIL EST : nen1957@hotmail.com
JŽAI VÉCU EN SAINT ETIENNE (FRANCE) DEPUIS 1960 JUSQU'À 1966.
ILS SONT LES MEILLEURES MÉMOIRES QUE J'AI DE MON ENFANCE
JŽAI PRIS BEAUCOUP DE TEMPS A ESSAYER DE COMMUNIQUER AVEC DÁNCIENS CAMARADES DŽECOLE N'OUBLIEZ PAS DE LE VIEUX TEMPS ET ECHANGE PHOTOS EN NOIR ET BLANC DE LA VIEILLE VILLE DE SAINT ETIENNE , J'AI QUELQUES PHOTOS DE LA PLACE MARENGO ET PLACE DE L'HOTEL DE VILLE .
MON ÉCOLE A ÉTÉ MIS AN 2 PLACE VITONNE ET JE PENSE QUE LÓN APPELLE ECOLE PRIMERE DE MONTEAUD
JE VOUDRAIS SAVOIR QUEL EST LŽE-MAIL DE CETTE ECOLE POUR SI JE PEUX OBTENIR DE PHOTO EN NOIR ET BLANC, DE LES ANNÉES QUE JÁI ÉTÉ DANS CETTE ÉCOLE
AUSSI DE LÍNTERIEUR DE LA CLASSE ET OÚ NOUS AVONS JOUÉ DAN LA COUR DE RECREATION, AUSSI POUR SAVOIR SI MON PROFE
Profession :
Technicien en électronique
Situation familiale :
marié(e)
Enfants :
1