J ai arrêté cet emploi à cause d un hold-up et je suis resté en accident de travail pendant 9 mois entre 2 emplois

Roissy aeroport ch de gau

A l'Aéroport CDG en Parfums & Cosmétiques j'était sur le Terminal F2 puis Sur le Terminal B. J'étais Ambassadrice des Produits YVES-SAINT-LAURENT. 2 affinités dans mon ce taf, mes 2 supers copines des marques YVES-SAINT-LAURENT: ARMELLE MARTIN, ESTEE LAUDER: FANNY SUNAHARA.on avait pleins de KDO en Parfums et Cosmétiques mais le plus chiant c était les horaires décallés,pas facile à vivre