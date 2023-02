Sandrine HARRANG

CL CONSEILS - Conseille de qualité en création de patrimoine (Autre)

Lyon

Après un cursus scientifique et 7 ans en tant que responsable qualité/sécurité, j’ai souhaité m’orienter vers un métier à la fois au contact des clients et qui nécessite de la rigueur et un esprit logique. Un nouveau métier proche de mes compétences dans la mesure où l'écoute et la satisfaction clients sont des notions essentielles afin d'identifier des solutions adaptées et optimisées ...