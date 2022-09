Sebastien DELAGARDE

Toute mon enfance, a l'époque j'étais un peu turbulent ( j'ai changé :) ) mais c'est ici que j'ai eu mes premiers ami(e)s. Et je rêve de les revoirs tous...

Fontainebleau

RAS, court passage, mais je me suis bien amusé..C'est d'ailleur pour cela que je ne suis pas resté longtemps..Un de mes premiers flirt aussi qui m'a conduit directement chez la directrice, une colle et une mention sur le cahier de correspondance ' Sebastien devrait travailler plus, plutot que de flirter derrière le gymnase...lol..c'est pas faux. Donc Sandra si tu te reconnais..lol ;)