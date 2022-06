Pagny sur moselle

j'ai intégré les sapeurs pompiers de ma ville depuis 1997 et j'y suis bien , j'ai apris plein de chose , c'est pas toujour facile d'ètre confronter a la detresse des gens mais ons fait notre job du mieux qu'ont le peut. pendant toutes ces années j'ai passer beaucoup d'heures de formation avant d'ètre nomé caporal , et je compte pas m'arrèté la j'irai le plus loin que je peut car j'aime ce metier