SNCF - Maintenance télécom (Technique)

PARIS

Assistance technique pour le service télécom de la SNCF (ESTI Paris Nord) via la société de prestation de service Altran TEM Maintenance des systèmes de téléphonies ferroviaires, de la Radio-Sol-Train, de la chronométrie (synchronisations des horloges de gares) des systèmes d'informations voyageurs. Gestion des process et inventaires équipements et appareils de mesures et contrôles.