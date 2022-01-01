Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Châtenay-Malabry

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Parcours scolaire

Parcours club

  • ASVCM

     -  Chatenay malabry 1990 - maintenant

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Sébastien SOUCHU

  • Vit à :

    CHATENAY MALABRY, France

  • Né le :

    13 oct. 1985 (36 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Profession :

    ANIMATEUR

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Voitures

    Voyages

    Je rêve d'y aller :