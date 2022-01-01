RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Châtenay-Malabry
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Parcours
Parcours scolaire
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ECOLE SUZANNE BUISSON- Chatenay malabry 1987 - 1990
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Ecole Léonard De Vinci- Chatenay malabry 1990 - 1996
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Collège Léonard De Vinci- Chatenay malabry 1996 - 2000
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Lycée Jean Jaurès- Chatenay malabry 2000 - 2003
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Lycée Jean Jaurès- Chatenay malabry 2003 - 2005
Parcours club
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ASVCM- Chatenay malabry 1990 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Sébastien SOUCHU
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Vit à :
CHATENAY MALABRY, France
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Né le :
13 oct. 1985 (36 ans)
Ma vie aujourd'hui
Profession :
ANIMATEUR