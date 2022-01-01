Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Mende

Sebastien SURIVET est sur Copains d'avant. Pour le contacter, connectez-vous ou inscrivez-vous gratuitement.

Parcours

Parcours club

  • Cs Le Magny (71)

     -  Montceau les mines

    JOUEUR POUSSIN ET PUPILLE ET C 'EST LA BAS QUE LE FOOT EST DEVENU POUR MOI MON ESSENTEIL . MON PERE ETAIT ENTRAINEUR ET MON ONCLE AUSSI VRAIMENT GENIAL J ' AI TOUJOURS DES SOUVENIRS DE CA .

    1979 - 1985

  • FCMB

     -  Montceau les mines

    JOUEUR PUPILLE / MINIME ET CADET LA FAMEUSE PROMOTION DES CADETS NATIONAUX AVEC MES POTES LAURENT / DJAK / STEPH / FABIEN / YAZ ENSUITE JOCELYN / MARTIAL / PHIL MARTINS / JEROME ZOUB / TITOU / FABIEN MICH / BARNICH TRES CHOUETTE AUSSI .

    1985 - 1990

  • F C G

     -  Gueugnon

    CENTRE DE FORMATION ET UN PETIT PEU LA D3 AVEC BOB DESSOLY QUEL EDUCATEUR UN VRAI DE VRAI JE LUI DOIT BEAUCOUP .

    1990 - 1994

  • Entente Nord Lozère

     -  Saint chely d'apcher

    JOUEUR ET EDUCATEUR DES 15 ANS . LE PIED AVEC UN NIVEAU SYMPA ET DES POTES AVEC QUI NOUS AVONS PARTAGES DES MOMENTS DE FOLIE . JE RESTE TOUJOURS UN SUPPORTER DU CLUB .

    1994 - 1998

  • EVEIL MENDOIS

     -  Mende

    JOUEUR ET EDUCATEUR . EN DH PUIS EN CFA 2 DE BONS MOMENTS AVEC DES MECS BIEN . EDUCATEUR DES PETITS ENSUITE DES 13 ANS ET 15 ANS

    1998 - 2004

  • AFL

     -  Mende

    DEPUIS LA CREATION DU CLUB JE SUIS EDUCATEUR ( 15 ANS / 18 ANS ) . J 'AI JOUE AVEC LES ANCIENS UN PEU MAIS C' EST PAS TROP POUR MOI CA .

    2004 - maintenant

Parcours scolaire

  • ECOLE DES GARCONS

     -  Saint vallier

    TOUT MON PREMIER CYCLE . ELEVE MOYEN MAIS BONS SOUVENIRS AVEC MEDHI / PAT / SYLVAIN /CLAUDIE / SONIA / NADEGE / DAVY/ DAVID COLLARD ET LES AUTRES .... NOS ET NOTRE INSTIT MR "SEJOURNER " LE DUR DUR EN BLOUSE GRISE ET LES PETITES LUNETTES , JE LUI DOIT BEAUCOUP ; SEVERE MAIS JUSTE ....est il toujours en vie ?

    1980 - 1985

  • Collège Nicolas Copernic

     -  Saint vallier

    DE 6 EM A 4 EM . ELEVE PEU MOTIVE PAR L' ECOLE . 3 ANS EXTRA AVEC LES POTES LES FILLES

    1986 - 1989

  • Collège Roger Vailland

     -  Sanvignes les mines

    SECTION FOOT AVEC ZORRO / LAURENT GENET / PHIL MARTINS ETC...

    1989 - 1990

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Sebastien SURIVET

  • Vit à :

    MENDE, France

  • Né le :

    21 févr. 1974 (48 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    JE SUIS MARIE ET J' AI 2 ENFANTS : 1 FILLE AGATHE ET 1 FILS ELIOT
    JE ME SUIS INSTALLE EN LOZERE 1 DEPARTEMENT SYMPA QUI SE SITUE ENTRE CLERMONT FERRAND ET MONTPELLIER .
    JE PRENDS PLAISIR A RETOURNER A MONTCEAU , MES PARENTS Y VIVENT TOUJOURS .
    MON BUT ETANT DE POUVOIR RETROUVER DES ANCIENNES CONNAISSANCES ET POURQUOI PAS SE REVOIR....
    A BIENTOT SUR LE NET OU A MONTCEAU

  • Profession :

    FONCTIONNAIRE DE MAIRIE

  • Situation familiale :

    marié(e)

  • Enfants :

    2

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    Sports

    Lectures

    Voitures

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Je rêve d'y aller :