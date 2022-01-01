Sebastien SURIVET

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Parcours
Parcours club
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Cs Le Magny (71)- Montceau les mines
JOUEUR POUSSIN ET PUPILLE ET C 'EST LA BAS QUE LE FOOT EST DEVENU POUR MOI MON ESSENTEIL . MON PERE ETAIT ENTRAINEUR ET MON ONCLE AUSSI VRAIMENT GENIAL J ' AI TOUJOURS DES SOUVENIRS DE CA .1979 - 1985
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FCMB- Montceau les mines
JOUEUR PUPILLE / MINIME ET CADET LA FAMEUSE PROMOTION DES CADETS NATIONAUX AVEC MES POTES LAURENT / DJAK / STEPH / FABIEN / YAZ ENSUITE JOCELYN / MARTIAL / PHIL MARTINS / JEROME ZOUB / TITOU / FABIEN MICH / BARNICH TRES CHOUETTE AUSSI .1985 - 1990
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F C G- Gueugnon
CENTRE DE FORMATION ET UN PETIT PEU LA D3 AVEC BOB DESSOLY QUEL EDUCATEUR UN VRAI DE VRAI JE LUI DOIT BEAUCOUP .1990 - 1994
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Entente Nord Lozère- Saint chely d'apcher
JOUEUR ET EDUCATEUR DES 15 ANS . LE PIED AVEC UN NIVEAU SYMPA ET DES POTES AVEC QUI NOUS AVONS PARTAGES DES MOMENTS DE FOLIE . JE RESTE TOUJOURS UN SUPPORTER DU CLUB .1994 - 1998
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EVEIL MENDOIS- Mende
JOUEUR ET EDUCATEUR . EN DH PUIS EN CFA 2 DE BONS MOMENTS AVEC DES MECS BIEN . EDUCATEUR DES PETITS ENSUITE DES 13 ANS ET 15 ANS1998 - 2004
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AFL- Mende
DEPUIS LA CREATION DU CLUB JE SUIS EDUCATEUR ( 15 ANS / 18 ANS ) . J 'AI JOUE AVEC LES ANCIENS UN PEU MAIS C' EST PAS TROP POUR MOI CA .2004 - maintenant
Parcours scolaire
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ECOLE DES GARCONS- Saint vallier
TOUT MON PREMIER CYCLE . ELEVE MOYEN MAIS BONS SOUVENIRS AVEC MEDHI / PAT / SYLVAIN /CLAUDIE / SONIA / NADEGE / DAVY/ DAVID COLLARD ET LES AUTRES .... NOS ET NOTRE INSTIT MR "SEJOURNER " LE DUR DUR EN BLOUSE GRISE ET LES PETITES LUNETTES , JE LUI DOIT BEAUCOUP ; SEVERE MAIS JUSTE ....est il toujours en vie ?1980 - 1985
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Collège Nicolas Copernic- Saint vallier
DE 6 EM A 4 EM . ELEVE PEU MOTIVE PAR L' ECOLE . 3 ANS EXTRA AVEC LES POTES LES FILLES1986 - 1989
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Collège Roger Vailland- Sanvignes les mines
SECTION FOOT AVEC ZORRO / LAURENT GENET / PHIL MARTINS ETC...1989 - 1990
A propos
Général
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Prénom Nom :Sebastien SURIVET
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Vit à :
MENDE, France
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Né le :
21 févr. 1974 (48 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
JE SUIS MARIE ET J' AI 2 ENFANTS : 1 FILLE AGATHE ET 1 FILS ELIOT
JE ME SUIS INSTALLE EN LOZERE 1 DEPARTEMENT SYMPA QUI SE SITUE ENTRE CLERMONT FERRAND ET MONTPELLIER .
JE PRENDS PLAISIR A RETOURNER A MONTCEAU , MES PARENTS Y VIVENT TOUJOURS .
MON BUT ETANT DE POUVOIR RETROUVER DES ANCIENNES CONNAISSANCES ET POURQUOI PAS SE REVOIR....
A BIENTOT SUR LE NET OU A MONTCEAU
Profession :
FONCTIONNAIRE DE MAIRIE
Situation familiale :
marié(e)
Enfants :
2