Serge DUHOUX

Montreuil

l'usine est à Paisy Cosdon chauffeur magasinier préparateur de commandes.J'ai perdu mon temps avec une direction sans reconnaissance et aucune possibilité d'évoluer.Aujourd'hui j'y repense je me dis serge,mais,qu'est ce qui t'es arrivé.pourquoi ne t'es-tu pas mis le pied au Q plus tôt et laissé M.Fustec se débrouiller avec ses colis.Le point positif j'ai rencontré des personnes sympas