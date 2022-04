Serge SCHOUTHEER

Polymaintenicien en courants faibles Meilleur chantier le précablage informatique et le système d'alarmes pour Radio-France Auxerre Installatteur d'antennes collectives et individuelles

Servet Duchemin - Groupe Prolians - Responsable du SAV (Autre)

Auxerre

Maintenance des produits de la gamme KARCHER Maintenance des postes de soudure COMERCY Maintenance des machines outils Maintenance de compresseurs et générateurs d'air chaud Commandes, interventions et facturations Autonomie complète, confiance et relations installées auprès de la clientèle et de la hiérarchie !