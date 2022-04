SODEC - Technicien (Technique) - Kaolack Premier emploi de Tourneur ajusteur au service maintenance. Fabrication et montage dans l'usine des pièces servant à la remise en état de la chaine de circulation et de traitement de la cacahuette pour presser l'huile d'arachide.

AFCO - Ouvrier (Production) - Conakry Petite société localisée à Dakar et à Conakry, spécialisée en raccords haute pression pour engins de chantier. Tournage à la demande de toute pièce selon modèle. Déplacements fréquents entre Dakar et Conakry, et sur le site de Fria au coeur de la brousse Guinéenne.

BULL - Inspecteur Ville (Technique) - Paris Inspecteur ville informatique 6 mois de formation intensive à l,école Bull rue Jean Jaurès à Laumière, puis muté dans le secteur gare Saint Lazare, principal Mr Froger. Muté à la Caisse des dépôts en 1963, je deviens rapidement chef de site avec 3 techniciens sous ma responsabilité. Mrs Perrin-Turenne et Botty sont mes chefs de groupe, et Mr Le Baillif chef de secteur, un homme sans pitié

SPERRY UNIVAC - Cadre technique (Technique) - Puteaux Embauché par Marcel Kerebel pour être chef de site. Six mois de formation chez Univac à Zurich en Anglais sur l'ordinateur géant 1108. Cours donné par Pier Carlo Falloti, un Ingénieur de maintenance détaché de Turin pour la cause. A mon retour en novembre Marcel à été remercié, et a été remplacé par un videur incompétent. Je suis ainsi affecté comme Arpète pour travailler en 3/8 et 7/7. Je démissi

DIGITAL EQUIPMENT FRANCE - Technicien (Technique) - Paris Minuscule société inconnue à l'époque, logée dans un 4 pièces rue du Champ de l'Alouette à Paris 13ème. Deux mois de formation en Angleterre à Reading, puis 3 mois aux USA à Maynard dans le Massachusetts. Retour en mai 68, et je fais le tour de l'Europe chaque semaine,sous l'autorité de Claude Tissot mon patron, en qualité de haut spécialiste PDP8.

Digital Equipment-france - Ingénieur suport technique (Technique) - Paris Je suis nommé Support Technique Français, mais deviens également le bras droit de mon patron Claude Tissot qui laisse vacant le poste de Directeur Technique et est nommé Directeur Général de la filiale. Fatigué de me rendre chaque semaine en Italie, je rends visite à mon ancien instructeur d'Univac PC Falloti, pour le convaincre d'ouvrir l'antenne de Digital à Milan. Il est embauché.

Digital Equipment-france - Directeur technique (Technique) - Rungis Je suis donc officieusement Directeur du SAV, mais sans le salaire ni le titre. Ainsi j'ai assumé la fonction tout en formant mon futur chef, rapidement remercié. puis remplacé par un second, un ex copain d'Univac que PC Falloti devenu mon patron m'a imposé. Je suis fin 1975, l'ambiance étant devenue irrespirable avec l'arrivée massive de mercenaires. Elle a disparue en 1995 et ce n'est que justic

Général Automation - PDG (Direction générale) - Paris Entré pour construire le SAV professionnel qui n'existait pas, j'ai commencé par une formation de 5 mois à Anaheim en Californie, fait de nombreux séjours à l'usine Européenne d'Aix la Chapelle et au siège Européen à Slaugh à côté de Londres. En 1979 après le passage successif de 2 directeurs généraux, je suis nommé DG de la succursale GA Belge, puis PDG de la nouvelle filiale GA France.