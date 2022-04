Severine ALEHAUSE

On était une bonne équipe si ça n''avait pas fermer les burger je ne pense pas que je serai parti

Ce travil n''a été que pour 1 mois mais je me suis bien amuser

je n''ai pas vraiment apprécier a ce travail si j''ai bien plus préfer travailler chez André

Dans cet établissement j''y ai fait des remplacements de CA.Et j''ai également travailler 1 an dans le crèche diriger par Mme Wolf et c''était génial.

j''ai adorer taviller dans ce magazin (chatelet) diriger par Omar il était vraiment cool et comme vendeurs il y avait Vincent Joel

Paris

Ce travail m''a apprit bien plus sur l''organisation j''ai commencer par travailler au Relais H de l''hôpital Robert Debré et ça deux ans et ensuite j''ai travaillé a celui du metro Havre Caumartin tres dur en hiver insuportable en été.La clientèle plutot cool