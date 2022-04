Ecole Du Centre (Morteau) - Morteau très timide, normale c'était la maternelle. Mais je me rappelle très bien avoir été folle amoureuse de mon petit camarade Minat. Et j'ai adorée mes deux derniéres maitresses. Mme Pédduzzi et Mme Fibla

Ecole Du Centre (Morteau) - Morteau Petite fille ne fournissant que le strict minimum dans le travail.

Collège Jean-claude Bouquet - Morteau Elève normale et très réservée. A oui chose qui m'ait marquée, j'étais la personne un peu enrobée à qui un certain Mickaël VOUILLOT, et un certain Jérôme GUICHARD, envoyait sans cesse des piques.

Lycée Polyvalent Edgar Faure - Morteau bep/cap comptabilité

Section Professionnelle Lycée Régional Apt - Apt bep/cap comptabilité. J'y étais interne. A la rentrée scolaire j'ai pleuré car c'étais la première fois que je quittais mes parents, et à la fin de l'année, j'ai encore pleurée car je ne voulais plus en partir. Année trop géniale. J'y ai en plus rencontré un garçon, interne aussi et qui s'appelait David. J'aimerais bien avoir de ses nouvelles.

Lep A. Dumas - Cavaillon Bac pro compta

