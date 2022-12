nous avions comme directeur monsieur vergnaud comme institutrice mademoiselle laudet mademoiselle cazaban et professeur monsieur smadja et monsieur alizant le mercredi apres midi nous etions un groupe partions faire du sport dans le bois de boulogne puis nous avions notre equipe de foot nous nous entrenions au sablon le jour venu nous affrontions le l equipe du racing a colombes

J ETAIS DANS LA CLASSE DE MARGUERITE LEOMY ENTRE 1975 ET 1977 J AVAIS DES COPAINS COMME GERARD NOIZET ET DANIEL PEREZ ILS ETAIENT DE LA MAITRISE DE L ORTF C ETAIT LA BELLE EPOQUE STEPHANE AUBRY