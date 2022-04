Stéphane GATEAU

Microtop Informatique Services - Technicien de maintenance informatique (Technique)

Angouleme

Je répare le matériel, j'assemble les pc, je suis aussi un peu le commercial de la boite, je livre le matos, je configure et installe les réseau d'entreprise, j'administre les serveurs de la boite (linux, windows), et plein d'autres trucs... Donc si vous êtes en panne n'hésitez pas à venir me rendre visite çà fait toujours plaisir.