Stephane MUGNIER

Transport Bouchex - Opérateur de saisie (Administratif) - Cran gevrier

ASSEDIC - Employé administratif (Administratif) - Annecy

CEWAL - Opérateur de saisie (Administratif) - Meythet

SORADEC - Aide-comptable (Comptabilité) - Saint jorioz comptabilité générale - états de rapprochement - gestion trésorerie - édition relances clients

ATHENA - Comptable (Comptabilité) - Annecy comptabilité générale et analytique (tableaux de bord, devis, marges) - déclarations fiscales et sociales - préparation au bilan (analyse comptes, écritures d'inventaire) - gestion de trésorerie. participation à plusieurs salons du tourisme, prospection téléphonique, mailing, routages - conception publications, affiches et publicités création et mise à jour du site internet, référencement

ORGANIC - Comptable (Comptabilité) - Annecy encaissement, écritures comptables, traitement impayés, statistiques, courriers, rbt frais huissiers.

NEWGATE TRAVEL - Comptable (Comptabilité) - Annecy comptabilité générale, facturation, trésorerie, réservations, M.A.J. et référencement site internet.

GARP CNCS - Gestionnaire de comptes (Administratif) - Chavanod étude de comptes employeurs : analyse, gestion et contrôle des comptes, accueil téléphonique administratif et réglementaire des organisateurs non professionnels de spectacle vivant.

Rsi Des Alpes - Comptable (Comptabilité) - Annecy encaissement, écritures comptables, traitement impayés, statistiques, courriers, rbt frais huissiers.

GARP CNCS - Téléconseiller (Administratif) - Chavanod étude de comptes employeurs : analyse, gestion et contrôle des comptes, accueil téléphonique administratif et réglementaire des organisateurs non professionnels de spectacle vivant.

Urssaf De Haute-savoie - Comptable (Comptabilité) - Annecy encaissement cheques, etat rapporchement, gestion tresorerie