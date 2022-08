CPAM DE LA VIENNE - Cadre administratif (Administratif)

Poitiers

En charge des relations avec les professionnels de santé et des statistiques d''une caisse accueillante et à la tête d'une équipe sympathique et très compétente, je suis rapidement parti vers Nantes après le départ du directeur qui m'a recruté à la sortie de l''école du CNESSS (EN3S).