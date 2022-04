Stéphane ROUGEOT

Savigny le temple

une pensée pour Laétitia Choucroune qui est partie bien jeune et pour son papa qui était le directeur de l'école, et pour ce qu'il nous a apporté. C'était l'époque où Denis ZAKATA était le chef de la moitié de la cours de récré. Lui aussi est parti bien jeune après un parcours marginal. La vie réserve tant de surprises bonne s et mauvaises. Il fut un excellent sportif souvent au niveau national,