Stéphane THUBERT

Stage 2 mois. Logistique et gestion approvisionnement lors de ma 1ere année de DUT Organisation et Génie de la Production (IUT Sophia Antipolis). --- --- ---

Stage 2 mois. Gestion stock et approvisionnement lors de ma 2eme année de DUT Organisation et Génie de la Production (IUT Sophia Antipolis). --- --- ---

Stage 2 mois. Technicien réseau informatique et autocom (téléphonie) lors de mon DUT Génie Télécommunication et Réseau (IUT Sophia Antipolis). --- --- ---

--- --- --- CDD 1 mois Laveur. Quand on est en grande galère et qu'on a besoin de sous ... --- --- ---

CDD 1 mois. Technicien dépanage, assemblage, installation. but officieu du CDD : simplement faire peur à l'autre technicien. Lorsqu'il s'est remis à bosser ma présence n'était plus nécessaire. --- --- ---

CDD, puis tier temps, puis CDD, puis tier temps, puis CDD ... "ouiii tu bosses super bien, un jour on te filera un CDI ... un jour ...". (...) Puis un jour : "ah c'est pas possible, aurevoir Stéphane". --- --- ---

MAIRIE DE VALLAURIS - Technicien (Technique)

Vallauris

Dessinateur-Projeteur (on me reconnait comme tel). Bureau d'Etudes des Services Techniques. Batiments, voiries, réseaux, divers. Relevés terrain, dessins 2D et 3D état des lieux et projets. AutoCad 2007 Map, AutoCad Architecture 2007, ImageModeler, 3D Studio Max, Sketchup,Nova. "t'inquietes t'es payé au lance-pierre, CDD 3 mois, et dans 3 mois t'auras ton CDI" 1 an que ça dure, ... :-( ---