Suzanne KERR

NOTRE DAME DE GRACE DE PASSY - Paris je pense la plus jeune eleve de cette ecole(2ans1/2) car j'y ai été accepté du fait de l'indisponibilité temporaire de ma mere. Mes soeurs y etait pensionnaires. Je me souviens de soeur Catherine, de soeur Vincent et de la mere supérieure morte de la maladie bleue. J'y ai fait de nombreux sejours en colo, a Moitron.

Lycée Molière - Paris j'ai été scolarisée à Moliere à partir de la 8eme jusqu'a la fin de ma seconde en 68. Je me souviens de profs comme Mme Piquemal (tout un programme!) et de la surveillante générale, Mme Beau...? Bien que j'ai du mal à me souvenir des noms, voici en vrac des souvenirs de copines qui fusent : Anne Dauger, Elisabeth Lentchener, Carole Noblet, Isabelle Hue, Corinne Bosselet...

Collège Privé Ecole Active Bilingue Monceau - Paris

Ecole Active Bilingue J.m. - Paris Classes de premiere et de terminale avec pele mele ma soeur Morag, Marianne Cavaglione, Bruno st Pierre, deux freres qui avait vecu en amérique du sud, Pascal Richard, Francois Armanet....Ronald Gosling et bien d'autres encore. Et des profs que je n'ai pas oublié, mes profs d'histoire, de plilo, de math de physique....dont je vois encore les visages. Du rire, du rire et encore du rire