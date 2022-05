Sylvain BARBARY

Je hais cette periode, il n'y avait que des nazes et des abrutis dans mes classes à cette periode à quelques rares exceptions près.

Là, c'etait bien sympa (beaucoup moins d'abrutis quoi) Et des profs sympas aussi.

Très bon lycée, une ambiance agreable et des parties de baby en 10 min chrono (^^)

Saumur

Deux super années ! Le voyage dans le nord, les repas entre potes, les discothèques le week end, les vancances à la mer, le bac. Que des bons souvenirs au final, une période qui me manquera (et me manque déjà) beaucoup.