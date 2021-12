DUBOIS SA - Conducteur routier (Production) - Rilly sur loire je conduisais un 4*2 d'un chantier à une carrière en navette, pendant 5 semaines.

ELIS POITOU - Homme de cours (Production) - Loudun Pendant 8 demaines, j'ai manoeuvré les camions, d'un coté du batiment je les vidais de leur linge sale, et ensuite je les déplacais de l'autre coté pour les recharger en linge propres. Je donnais aussi parfois un coup de main à plier les draps et les tabliers.

Lahaye S.a. - Conducteur routier (Production) - Vern sur seiche Premier gros emploi ! Je conduisais un porteur remorque avec "Dolly", une véritable saleté, surtout pour manoeuvrer. J'embauchais à Brive-la-Gaillarde (19) vers 17h30, de là je montais à Poitiers (86) pour manger en attendant un collègue qui descendait de Rennes (35). Une fois le repas terminé, je redescendais à Brive avec son ensemble et lui remontait à Rennes avec le mien; 4 nuits par semaine.

Lahaye S.a. - Conducteur routier (Production) - Vern sur seiche Idem que l'année précédente.

Adecco - Conducteur routier (Production) - POITIERS Après mon échec au BTS Transport et un passage à vide d'un mois, j'ai trouvé du travail comme intérimaire chez Adecco Poitiers et fis mes premières preuves dans le métier de Conducteur Routier à temps plein. Une entreprise où j'ai travaillé plusieurs fois fut intéressé et me proposa un emploi que j'accepta; les Transports Delhumeau & Fils.

Delhumeau Transports - Conducteur routier (Production) - Le rochereau Au début tout se passait très bien et j'avais un travail que je faisais avec beaucoup de plaisir. un camion atitré, une très bonne ambiance, ... . Mais après le départ en retraite du Directeur et le rachat par Estivin, la mentalité et les avantages se sont dégradés. Plus rien ne me rentenait. J'ai donc envoyé des CV et une entreprise me répondit : L'Etoîle Routière

Transport Delhumeau - Conducteur routier (Autre) - Le rochereau

Etoile Routière - Conducteur routier (Production) - La fleche En Décembre 2006, j'ai attéri à l'Etoîle Routière et j'ai retrouvé le même plaisir que lors de mes début chez Delhumeau et Fils, peut-être même plus !

DIETAGRO - Agent polyvalent logistique - Aze