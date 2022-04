L'entreprise AMORA avait repris l'usine privée qui s'appellait PROVI , qui à l'époque a permis a beaucoup d'étudiants d'effectuer des travaux saisonniers pendant les périodes de vacances et tout celà pour rendre un hommage a ma maman, disparue trop jeune, qui a tant donné pour faire vivre cette entreprise ; peut être en avance sur son temps, quelquefois incomprise et critiquée, mais aimée aussi.

MAIRIE DE MONTAUBAN - Rédacteur chef (Administratif)

Montauban

Je me fais plaisir ! j'ai commencé Agent de Bureau et j'ai terminé Rédacteur Chef ! lol ! tout celà pour dire que je n'étais pas "débile" comme certains l'ont crû à une certaine époque ; c'est vrai je ne parlais pas beaucoup mais je pense que j'étais "décalée" pas simplette ! le concours je l'ai eu sans pistons "fille de ...." mais bon je me m'en suis sortie honorablement !