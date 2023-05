Iut 1 - Secrétaire (Administratif) - Grenoble Ma 1ère place : un enchantement. Deux supers collègues : Nicole et Françoise. Nous étions toutes les trois fiancées et ne parlions quasiment que de notre vie de couple !!! Et nous prenions le thé avec le directeur M DODU qui nous demandait d'aller chercher des PEPITO !!!! Je n'ai jamais eu une autre place aussi sympa.

ENSERG - Secrétaire administrative (Administratif) - Grenoble Des collègues inoubliables : Nicole CIMMARUSTI, Véronique GENIAUX, Anna ... des supérieurs spéciaux : Mle MARTIN-HEST, des chercheurs supers, une chef de bureau impossible à vivre (à 60 ans, faire la jeune minette devant les hommes de 20 à 30, traiter ma collègue et moi d'oies blanches par exemple, mentir). Mais le travail était intéressant.

BACHASSON - Secrétaire (Administratif) - Chambery Travailler avec quelqu'un qui triche sur ses dossiers et qui grugeait les compagnies d'assurances : j'ai tenu le coup un an et demi et j'ai démissionné.

GUILGUE - Secrétaire de direction (Administratif) - Saint baldoph J'ai quitté l'enfer et j'oublie peu à peu les mauvais moments...

GAUDE HOENIG - Secrétaire (Administratif) - Chambery J'ai été la secrétaire de Régis LABAUNE et de Michel DE CLERCQ qui ont été super sympas avec moi, à l'inverse du patron. Je suis partie car j'en avais assez de travailler dans une ambiance d'école maternelle (chamailleries entre collègues, jalousies des collaborateurs, chouchous du patron et les autres. Et je pouvais toujours courir pour une augmentation !!! Travailler plus pour salaire égal.

Manpower - Secrétaire (Administratif) - CHAMBERY Aller de place en place pour plus ou moins longtemps est un enrichissement sans prix. J'ai beaucoup aimé. J'ai travaillé chez des avocats, des avoués, des architectes, des avocats fiduciers. Chaque fois, je me suis instruite sur leurs méthodes de travail. En tant qu'intérimaire, je n'était pas considérée comme le meuble du coin.

EUREA - Secrétaire de direction (Administratif) - Barberaz Secrétaire du patron (poli, agréable) durant 2 ans puis d'un collaborateur (beau-frère du patron), menteur, fainéant. Bref j'ai tenu le coup 2 ans et j'ai démissionné. La personne qui m'a aidée à tenir le coup est Christine, fille formidale - celle qui m'a poussée (moralement) à partir est Nadia (impossible à vivre : faux cul, bruyante, bavarde pour dire des conneries...).