INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP - Employée (Autre)

London

La restauration pour apprendre l'anglais, mon frère et Jean-Luc ; Les amis de toutes nationalités : Martina et Gisela pour l'Allemagne ; Nelson Thomson pour l'Angleterre ;Fabio, Sergio et Elisa pour l'Italie ; Eleonora pour les Philippines ; Bernard, Alain, Catherine et Annick pour la France et tous les autres.. is'nit