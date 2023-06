Apt

J'ai eu l'occasion de fréquenter 2 étés de suite le camps de vacances de la CCAS situé au Hameau de Mayol en tant qu'ado, en1976 et 1977. J'y suis retournée, en pélerinage en Août 2006 pour montrer à mon mari et mes filles ce lieu dont je garde un souvenir exceptionnel, bien que 30 ans se soient écoulés et que les lieux aient beaucoup changé ; l'émotion était toujours intacte.