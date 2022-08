Sylvie MAYE

j'ai commencé comme joueuse en benjamine si ma mémoire est bonne et également comme bénévole encadrement pour les jeunes à l'époque benjamins et cadets

Martignas sur jalle

durant mon séjour professionnel à Paris arrêt complet du sport et rprise a l'ASM à 40 ans comme joueuse et entraineuse des moins de 11, moins de 13 et moins de15 filles ce fut un plaisir mais mes os se font vieux donc STOP sport très physique l'âge...