Sylvie ROUILLARD

école Maternelle Clôteaux - élèves - Rennes

Restaurant Le Mix Grill - Cfa rennes (Autre) - Rennes serveuse commis

Restaurant Le Piré - Cfa rennes (Autre) - Rennes cfa de rennes dépt 35 serveuse commis

Restaurant Saint Sauveur - Cfa rennes (Autre) - Rennes arrêté et pas remis du décès de mon père gravement maladie , ma mère m en a fais voir de toute les couleur 2 enterment papa juin 1981

Société Bretonne De Magasins Prism - Cfa de rennes (Autre) - Rennes rue du puit mauger rennes magasin de meubles et de gadgets

La Fée Mercerie Mr Garnier - Cfa de rennes 35 (Autre) - Rennes mercerie la fée: avec me louvel et françoise et josseline etc...en haut de la mairie rennes

Le Palais Oriental - Remplacement congé sylviane bogé (Commercial) - Rennes vente et mise en rayons aux 3 soleil à Rennes

E.leclerc Saint Gregoire - Employée libre service 1er degré (Autre) - Saint gregoire charcuterie

AFPA - Cours par correspondance (Autre) - Rennes mathématique et français remise à niveau en 1997 chez moi

Particuliers Et Garde D'enfants - Janze par chèques emploi service: le ménage et garde d'enfants chez le particulier et garde d aminaux pendant les vacances

CARRARD PROPRETE - Nettoyage industriel (Autre) - Reims castorama saint jacques de la lande 35136

Tfn - Nettoyage industriel (Autre) - Rennes saint jacques de la lande 35136 hall de batiment escaliers

Eurodif Rennes 35 - Vendeuse (Autre) - Rennes magasin près de la mairie au desus je travaillais en stage avec clps au sous sol du magasin

Super U (Système U) - Employée commerciale (Autre) - GUICHEN mai 2002 une dame était partie en retraite remplacement

Christ Nettoyage - Agent de propreté (Autre) - Janze secteur janzé nettoyage de cage escalier et burreaux cer et cogédis

CCPA - Nettoyage industriel samsic (Autre) - Janze avec société samsic, je fessais nettoyage des burreaux rez de chaussez lundi au vendredi et de l intérim et samedi laboratoire matin et nettoyage industriel burreaux aimt elf et infrep informatique

PCL AU SERVICE DE VOTRE IMAGE - Travaille chez moi (Autre) - Janze il me donne des calendriers à rouler ou coller petit bois haut et bas, thermosta à coller. payer à la pièce et j en fais 4000 au mois.(petit salaire) pour le temps passer pas grand chose.