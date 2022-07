Mon 1er job en sortant de l'école. Je m'occupais de la gestion des stocks, des commandes fournisseurs et de l'enregistrement des factures fournisseurs. Très bon souvenir, dommage que la boite a fermée en 2005 !

SANEST - Assistante de site (Administratif)

Herrlisheim

Je m'occupe de tout le coté client, c'est à dire : facturation, relances pour paiement... mais aussi occasionnellement du côté fournisseur...Bref, c'est intéressant et ça me plait bien ! Bons collègues et bonne ambiance de travail ! (c'est essentiel pour moi !)