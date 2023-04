Champion en conjugaison, mais surtout c'étaient pour moi les années Frob... .J'ai eu la maman en CE1 et CE2, le papa en CM1 et CM2, quant à Patrick, le fils, il a fait toute sa scolarité avec moi . Précision, plus tard je retrouve Anne sa soeur , en 1980 au Lycée Montaigne . Un vrai jeu des 7 familles, mais quelle qualité d'enseignants ! Ma culture générale actuelle, je leur la dois beaucoup !

Mulhouse

De cette période que je n'ai pas vraiment aimée, je conserve le souvenir de deux profs qui m'ont donné envie de suivre avec intérêt et passion, leurs cours . Merci à Mme Arnold, prof principale d'anglais et d'activités scrabblesques in english too, et Mme Nicaud, une prof à l'ancienne comme on en fera jamais plus, une sorte d'Alain Decaux raconte, avec anecdotes sur la mythologie .