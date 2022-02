Thierry COUTURE

Courbevoie

L'époque où j'ai été le plus heureux. J'aurais aimé le savoir alors, pour mieux goûter ces si belles années... antédiluviennes, mais dont je me souviens encore parfaitement : Madame Blanchard, Mademoiselle Marcilhac, Mademoiselle Butté (qu'on appelait "Mademoiselle Agnès"), Mademoiselle Rousseau, Monsieur Aymard, sans oublier le Directeur et son épouse, Monsieur et Madame Argoud.