je suis entré naturellement comme bénévole étant papa d'une élève qui deviendra aussi monitrice à la fraternelle Je suis passé par la fonction de vice président puis trésorier,mais surtout homme à tout faire avec Mauricette notre présidente de choc .Nous avons fait du bon travail ensemble et j'en garde de bons souvenirs, mon cœoeur est toujours un peut avec vous la bas à l'espace danse.

Auby

Je suis responsable de la communication, du net-label et animateur radio sur 4 émissions ,je gére le site avec Patrick Delbouille et Michel Longelin alias GriB' et TyoKKaNN . mon pseudo sur le site GroKKaNN ou TiTi pour les copains du club venez nous rejoindre sur zic-machine