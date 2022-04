Thierry MANASSERO

Nice

N'oublions pas que le Nicea était l'équipe de La Semeuse! Avec La Semeuse, en National 2 réserve et j'ai repris avec le Nicea. Pas longtemps, accident de moto: fracture du coude. Fin de la saison, fin du polo. Le polo me manque mais les horaires ne me permettent pas de continuer, avec regrets.