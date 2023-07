Tien NGUYEN

umm vague souvenirs...qlq amis dont je me souviens tres bien... et ma fuite de l ecole maternelle ^_^

Je faisais toujours le tour de la cours de recre pour dire bonjour a tout le monde que je connaissais. j etais l ami de tout le monde en general. Joueur de babyfoot. confident de ces dames.... integration des nouveaux. membre du club non violence. membre de pas de 1ere clop membre du club catechisme membre du club poterie bref membre d un peu trop de club

Montréal

J arrive dans l inconnu me perd dans les meandres des couloirs... J en sors 4 ans plus tard... haissant la langue allemande (no comment) Une annee de retard sur le planning -_- Bref, des annees memorables grace aux jeux d echecs que j avais fais grandir les adeptes.... Le touriste..c etait mOI.