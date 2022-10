Vanessa BALLET

mes parents se sont séparés et on a déménagé à Gray ville natale de ma maman

une année très mauvaise pour moi je ne me suis pas intégrée dans se lycée et puis se n'était pas le métier que je voulais apprendre Et je vivais mal la séparation de mes parents je m'inquiétais pour mon papa Et j'avais perdu ma meilleure amie qui m'a manqué longtemps