Barr

Troupe Hortense Clérambar de Marcel Aymé 2003 Contes et légendes Provençaux 2003 J''y suis, j''y reste de Valmy et Vinci 2004 Contes et légendes russes 2004 L''équarrissage pour tous de Boris Vian 2005 Lucienne et le boucher 2006