j'ai commencé par être adhérente la première année puis je suis devenue nageur sauveteur ce qui me permet encore aujourd'hui de pouvoir encadrer un groupe d'adultes de loisir que ce soit en gym aquatique, perfectionnement ou surveillance du bassin

La rochelle

L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SECURTE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE m'a permis de passer mon B.N.S.S.A ( brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique) recyclable tous les 5 ans.Pendant quelques années, j'ai pu faire la surveillance des plages de l'ile d'oléron surtout ..J'ai commencé par être sauveteur et j'ai fini les dernières années comme chef de poste à la Bree les Bains .