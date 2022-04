Dunkerque

j'aimais rire mes meilleures amies étaient alice vanderstraele et dominique dépres. JE ME SOUVIENS D UNE PROF DE MATH QUI AVAIT DES LONGS CHEVEUX QUI M A DROLEMENT AIDE EN 4E ET 3 E grâce à elle j'ai remonté ma moyenne et réussi mon bepc.