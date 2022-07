J'avais comme instit Mme Péquignot, Mle Bourgeois et Mme Matias

Je suis arrivée en 5ème en cours d'année avec mon accent de l'est.

Poitiers

2nde AB (2fois) 1ère et T G1 Dans la ma première seconde, il y avait Vincent, Isa, Nat, Chantal, Philippe et Fanny et une prof mémorable Mle TRIBIER (tripette)