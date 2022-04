Yannick GREVET

Vediorbis (Vedior) - Cadre RH (Ressources humaines)

POITIERS

Responsable d’un centre de profits de 5 millions d’Euros de CA Animation et direction de l’équipe de vente et de recrutement. Suivi et développement des grands comptes. Formation des nouveaux entrants. Optimisation des choix de délégations les plus rentables. Responsable sur le plan pénal, veille à la stricte application de la législation et de la réglementation du travail temporaire. Parti