Yves SOTIN

ACMO - Ajusteur Tourneur Fraiseur (Technique)

Le pouliguen

je me rappelle surtoût des premières années que j'ai vécues dans ce grand atelier , où les machines étaient si anciennes , il fallait faire tant de choses à la main ! je me rappelle de certains tours verticaux ou frontaux , qui étaient si durs à manier ; puis notre patron , Mr Fuchs , commença à acheter des machines de production plus évoluées , notamment un ancêtre des machines numériques !