Alain DUPONT

Hotel Restaurant De La Vraine - Apprenti cuisinier (Technique)

Gironcourt sur vraine

j'ai été apprenti à l'hôtel de la Vraine, dans les Vosges de 1966-67, avec un Chef qui s'appelait Colignon, ce salopard et sadique me frappait tout le temps, encore maintenant je lui en veut à mort ! Puis est arrivé, 1 an après, un nouveau gérant: Mr Rousselet Daniel, qui était super sympa, qui m'a vraiment appris à bosser, jusqu'en 1969, date à laquelle, j'ai terminé mon apprentissage