Alain THURET

Quatre belles années et un prof de maths fantastique: M. Delabre.

Première classe assez difficile: j'ai une FE 1ère année et suis à peine plus âgé que mes élèves..

2 années à la tête d'une Fin d'études orientée. Orientée vers où ? Je me le demande encore.

ECOLE JULES FERRY - Autre

Levallois perret

Directeur déchargé pendant 2 ans. J'ai l'occasion d'"apprécier" la méthode des Balkany. Je me sauve le plus vite possible.