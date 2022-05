Audrey GUILLOT

ECOLE PRIMAIRE - Ajain Dans cet école,un seul souvenir me revient: C'est qu'un garçon m'a coupé la langue avec son ciseau, car je crois que je devais lui tirer la langue!! depuis j'ai une cicatrice (sa m'apprendra!!)

Ecole Notre Dame (Gueret) - Gueret peu de souvenir, si ce n'est que dans ma classe on était 3 audrey: briat,meeus et moi, mathieu combandon et qu' anthony golbéry, me chercher toujours des histoires, et c'est mon grand frère qui ce faisait une joie de le corriger!!! A si un matin, je suis arrivée en chausson dans ma classe (cm1) c'était la honte, mais je devais attendre 13h que mon cher papa revienne avec mes chaussures. La honte

Ecole Groupe Scolaire Roger Cerclier (Gueret) - Gueret De bonne connaissance, mais qui n'on pas durer dans le temps. Benjamin gerard,Marjorie (avec qui j'ai le plus fait de chose: déjà à l'époque, je me sauvé avec elle(qui était ext) pour aller manger chez elle, ensuite, on s'amuser à faire du skate en bas des immeuble, et après on aller prendre des bonbons aux Maronniers. C'était cool !!

Collège Louis Durand - Saint vaury arrivée un peu timide mais vite oublier en faisant la connaissance de Sophie agressti, elle était de marseille et on s'éclater comme des folles, avec son booster rouge cerise !! c'était la classe. Que de bon souvenir dans ce bahu, j'aimerai retourner en arrière... hélas, on ne peu que revivre les souvenirs... C'est tous ce qui nous reste de ces années ! Les souvenirs de jeunesse.

Lycée Agricole - Ahun l'année ou j'ai rien foutu!! A si, la Fete!! Avec Edithe, Magalie Leroux, agnès cabenet, marie( qui aimer beaucoup brassins et petite Marie de FC), Mathias, et mon super frederic Le phat tan(qui est venu récemment nous voir) Gael, Machi, élodie, Lydie noizat... L'internat trop fort!!! super bon souvenir.

