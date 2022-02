Service Notarial et Contentieux Rédaction d'actes ssp (prêts aux particuliers et aux entreprises, suivi des garanties) Gestion des dossiers de succession

. rédaction et gestion des actes ssp (prêts, garanties) . suivi des actes notariés et de l'échéancier des garanties réelles

CLICK AND TRUST - Assistante Commerciale (Commercial)

Paris

CLICK AND TRUST fait partie du Groupe BRED BANQUE POPULAIRE - E.COMMERCE Nouvelles technologies. Mise en place et Gestion des certificats numériques délivrés aux professionnels et aux entreprises.